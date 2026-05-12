Les Bourses européennes terminent en recul, prises dans le cocktail pétrole et inflation

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont terminé en recul mardi, prises dans la spirale de la hausse du pétrole, de l'inflation et de l'absence d'accord au Moyen-Orient.
La place de Francfort a fortement reculé (1,62%), entraînée par le premier réassureur mondial Munich Re (-6,09%). Paris enchaîne sa quatrième baisse consécutive (-0,95%). Londres s'est rapprochée de son point d'équilibre (-0,04%) grâce à la bonne tenue des pétrolières Shell et BP. Milan a aussi reculé (-1,36%).
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