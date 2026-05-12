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Les Bourses européennes terminent en recul, prises dans le cocktail pétrole et inflation
information fournie par AFP 12/05/2026 à 17:49

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en recul mardi, prises dans la spirale de la hausse du pétrole, de l'inflation et de l'absence d'accord au Moyen-Orient.

La place de Francfort a fortement reculé (1,62%), entraînée par le premier réassureur mondial Munich Re (-6,09%). Paris enchaîne sa quatrième baisse consécutive (-0,95%). Londres s'est rapprochée de son point d'équilibre (-0,04%) grâce à la bonne tenue des pétrolières Shell et BP. Milan a aussi reculé (-1,36%).

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