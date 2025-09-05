Les Bourses européennes terminent en recul

Photo illustrant l'indice CAC 40 prise dans les locaux de l'opérateur boursier européen Euronext dans le quartier de La Défense, près de Paris, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, après la dégradation du marché du travail en août aux Etats-Unis, qui accroît la crainte d'un ralentissement dans la première économie mondiale.

Paris a perdu 0,31%, Francfort 0,73% et Milan 0,91%. Londres est restée à l'équilibre (-0,09%).

Euronext CAC40