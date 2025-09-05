 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Bourses européennes terminent en recul
information fournie par AFP 05/09/2025 à 17:45

Photo illustrant l'indice CAC 40 prise dans les locaux de l'opérateur boursier européen Euronext dans le quartier de La Défense, près de Paris, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Photo illustrant l'indice CAC 40 prise dans les locaux de l'opérateur boursier européen Euronext dans le quartier de La Défense, près de Paris, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, après la dégradation du marché du travail en août aux Etats-Unis, qui accroît la crainte d'un ralentissement dans la première économie mondiale.

Paris a perdu 0,31%, Francfort 0,73% et Milan 0,91%. Londres est restée à l'équilibre (-0,09%).

