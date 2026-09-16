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Les Bourses européennes terminent en hausse avant l'annonce de la Fed
information fournie par AFP 16/09/2026 à 17:49
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini dans le vert mercredi profitant d'un répit sur les marchés obligataires et pétrolier quelques heures avant l'annonce d'une très probable hausse des taux par la Réserve fédérale aux Etats-Unis.

Paris (+0,68%) a profité du regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (STMicroelectronics +1,96%) tout comme Francfort (+0,53%) où Siemens Energy a réalisé la plus belle performance de la journée (+3,61%).

Londres (+0,28%) a également progressé malgré le recul des cours du pétrole qui a plombé BP (-2,49%). Milan termine aussi en hausse (+0,80%).

Euronext CAC40

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