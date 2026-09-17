 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes terminent en hausse après la décision de la Fed
information fournie par AFP 17/09/2026 à 17:51
Ajouter Boursorama à vos sources

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont bien réagi jeudi, comme les autres marchés mondiaux, à la remontée des taux annoncés la veille par le président de la banque centrale des Etats-Unis Kevin Warsh, contre l'avis du président américain Donald Trump.

Londres (+1,19%) a vigoureusement progressé après l'annonce par la Banque d'Angleterre d'un statu quo monétaire sur ses taux. Francfort (+0,70%) a été tiré par Siemens Energy (+3,81%). Paris (+0,57%) et Milan (+0,80%) ont également profité de l'optimisme des investisseurs encouragé par la baisse du pétrole et la détente des taux longs.

Euronext CAC40

Valeurs associées

SIEMENS ENERGY
141,800 EUR XETRA +3,41%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,6 -1,89%
CAC 40
8 186,93 +0,57%
2CRSI
28,76 -1,03%
BIOPHYTIS
0,0512 +11,79%
SOITEC
141,7 +1,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank