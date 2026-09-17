Les Bourses européennes terminent en hausse après la décision de la Fed

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont bien réagi jeudi, comme les autres marchés mondiaux, à la remontée des taux annoncés la veille par le président de la banque centrale des Etats-Unis Kevin Warsh, contre l'avis du président américain Donald Trump.

Londres (+1,19%) a vigoureusement progressé après l'annonce par la Banque d'Angleterre d'un statu quo monétaire sur ses taux. Francfort (+0,70%) a été tiré par Siemens Energy (+3,81%). Paris (+0,57%) et Milan (+0,80%) ont également profité de l'optimisme des investisseurs encouragé par la baisse du pétrole et la détente des taux longs.

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