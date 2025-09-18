Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, dans un marché porté par la première baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed) de l'année et la perspective de nouvelles baisses à venir d'ici la fin 2025.

La Bourse de Paris a grimpé de 0,87% et Francfort a avancé plus nettement, de 1,35%. Londres s'est octroyée une hausse de 0,21%.

Euronext CAC40