Mobilisation sociale: des "sabotages" sur le réseau d'eau en Martinique

Des "actes de sabotage" visant les infrastructures d'eau potable en Martinique ont privé des dizaines de milliers d'habitants d'approvisionnement, a dénoncé jeudi l'opérateur Saur, après que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé qu'un "sabotage" avait été déjoué dans l'île, en marge de la journée de grève du 18 septembre.

L'opérateur Saur Martinique, en charge de l'exploitation de l'eau dans le nord de l'île antillaise, a dénoncé dans un communiqué "plusieurs actes de sabotage visant les infrastructures de production et de distribution", condamnant des "agissements d'une extrême gravité".

"Ces manœuvres délibérées provoquent des ruptures d'approvisionnement qui concernent actuellement près de 50.000 habitants", ajoute la société, qui a annoncé un dépôt de plainte. Plusieurs vannes ont été altérées et des usines de production ont été visées pour être mises à l'arrêt, précise Saur.

Dans la matinée, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau avait annoncé à la presse qu'une "tentative de sabotage sur un réseau d'eau" en Martinique avait été déjouée, affirmant vouloir être "intraitable" en cas de débordements.

Selon une source au sein de la gendarmerie, à La Trinité (Martinique), une vanne d'eau a été volontairement fermée sur le site "Directoire", destiné à l'acheminement de l'eau dans le sud du département, impactant 150.000 personnes. L'accès a depuis été rétabli.

Une seconde manoeuvre malveillante a également été signalée sur le même site, impliquant la mise à l'arrêt de l'installation d'eau brute alimentant une usine de potabilisation.

Environ 80.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés jeudi sur l'ensemble du territoire, appuyés par 26 Centaure (dont huit à Paris), les véhicules blindés de la gendarmerie, et dix engins lanceurs d'eau (deux dans la capitale).

Les manifestants étaient plus de 500.000 selon les autorités, plus d'un million de source syndicale, soit bien davantage que le 10 septembre, à défiler jeudi dans toute la France à l'appel de l'intersyndicale pour tenter de peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu.