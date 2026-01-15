Municipales à Paris: Mariani (RN) veut armer la police municipale et doubler ses effectifs

Thierry Mariani, candidat du Rassemblement national aux municipales à Paris, veut armer les policiers municipaux de la capitale et doubler leurs effectifs pour créer notamment des brigades "anti-squats et anti-campements clandestins" ( AFP / Thibaud MORITZ )

Thierry Mariani, candidat du Rassemblement national (RN) aux municipales à Paris, veut armer les policiers municipaux de la capitale et doubler leurs effectifs pour créer notamment des brigades "anti-squats et anti-campements clandestins", a-t-il annoncé jeudi à la presse.

Pour "remettre Paris en ordre", il souhaite porter progressivement le nombre d'agents de la police municipale de 4.000 à 8.350 agents et se rapprocher ainsi du "ratio de quatre policiers pour 1.000 habitants de New York".

La maire socialiste sortante Anne Hidalgo "a mis en place tardivement des policiers municipaux", il y a quatre ans, "mais sans leur donner les moyens", selon Thierry Mariani qui entend les doter d'armes à feu et étendre leurs prérogatives, en s'appuyant sur le projet de loi examiné à partir du 28 janvier au Sénat.

Rachida Dati, candidate des LR et du MoDem, et Pierre-Yves Bournazel, candidat d'Horizons soutenu par Renaissance, ont également promis d'armer et d'augmenter les effectifs de la police municipale, respectivement à 5.000 et 6.000 agents.

Le candidat de la gauche unie hors LFI, Emmanuel Grégoire, est lui opposé à un armement létal, craignant notamment un désengagement parallèle de l'Etat sur la police nationale.

"Nous souhaitons revoir toute l'organisation pour créer une vraie police municipale qui ne soit pas obsédée par la dimensions des terrasses des restaurants et le stationnement des voitures mais par la chasse aux délinquants", a détaillé le candidat RN, qui veut aussi tripler le parc de vidéo protection pour atteindre 5.000 caméras.

Il prévoit la création de sept brigades spécialisées, dont une "anti-squats" intervenant dans un délai de moins de 48 heures. Ainsi qu'une "brigade anti-campements clandestins" pour "démanteler dès leur installation les campements illicites et remettre les clandestins aux services préfectoraux ou à la justice".

Thierry Mariani, candidat du Rassemblement national (RN) aux municipales à Paris, le 12 décembre 2025 dans la capitale ( AFP / Bertrand GUAY )

Thierry Mariani, 67 ans, qui a effectué plusieurs mandats dans le Vaucluse, a constitué neuf des dix-sept listes d'arrondissements, alliées à l'UDR d'Eric Ciotti, qu'il présentera au scrutin des 15 et 22 mars.

Selon les derniers sondages, cet ancien ministre de Nicolas Sarkozy recueille entre 5 et 7% des intentions de vote, derrière Sarah Knafo (Reconquête), donnée entre 8% et 9%.

Thierry Mariani écarte pour l'heure une alliance avec la candidate du parti d'Eric Zemmour qui veut tendre la main à "toutes les droites". "Pour tendre la main, il faut être sincère. Or, aux dernières législatives j'ai passé mon temps à me faire traiter de socialiste par Reconquête", a-t-il balayé.

Il a redit qu'"aucune alliance" n'était possible avec Rachida Dati, "candidate attrape-tout soutenue par Emmanuel Macron".