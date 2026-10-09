France : les défaillances d'entreprises stables en août (Banque de France)

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le nombre de défaillances d'entreprises est resté pratiquement stable en août en cumul sur douze mois, annonce vendredi la Banque de France, mais à un niveau toujours élevé, supérieur à 70.000.

Le nombre de défaillances s'est élevé à 70.766 sur douze mois, en hausse de 4,8 % par rapport à août 2025, contre 70.692 en juillet, qui reflétait déjà une hausse de 4,8 % par rapport à juillet 2025.

Par rapport à la période 2010-2019 - la décennie qui a précédé le Covid - la hausse est de 19,3 % en août.

Mais la Banque de France, qui a longtemps expliqué la progression du nombre de défaillances d'entreprises par un "rattrapage" après le Covid, période à laquelle très peu chutaient grâce aux aides du gouvernement, a cessé depuis un certain temps d'évoquer cette explication.

"Le niveau des défaillances, toujours élevé, s'explique notamment par la conjoncture dégradée, ainsi que par les chocs successifs et incertitudes qui ont fragilisé la situation financière de certaines entreprises", relève-t-elle dans son communiqué.

Elle souligne cependant que "la population d'entreprises continue de s'accroître, avec plus de 1,2 million créées à fin août 2026 sur douze mois glissant, une hausse de 11,4 % par rapport au cumul sur 12 mois à fin août 2025".

La stabilité est visible dans la plupart des secteurs d'activité et des tailles d'entreprises, indique encore la Banque de France.