Les Bourses européennes terminent dans le rouge

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, malgré des niveaux records, le soulagement lié à la fin de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis cédant la place au flou provoqué par l'absence de publications officielles sur l'économie américaine.
La Bourse de Paris a cédé 0,11%, après avoir touché un nouveau record en séance, à 8.314,23 points. Francfort a perdu 1,39% et Londres 1,05%. Milan était quasi stable (-0,08%).
