Les Bourses européennes terminent dans le rouge

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse mercredi, affectées par les tensions au Moyen-Orient et la hausse du pétrole, qui ravivent les craintes d'inflation et de ralentissement économique.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,71%, Francfort a perdu 1,31%, Londres a cédé 0,40% et Milan 1,07%.

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