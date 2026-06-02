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Les Bourses européennes tentent le rebond dans un contexte incertain
information fournie par AFP 02/06/2026 à 09:16

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont commencé la journée par des prises de risques et des rebonds techniques mardi, dans un contexte géopolitique incertain compensé par les valeurs de la tech qui suscitent de l'enthousiasme et avec un pétrole qui se stabilise.

Après quelques minutes d'échanges, Paris progressait de 0,76%, portée par la multinationale de semi-conducteurs STMicroelectronics (+8,20%), également cotée à Milan (+0,97%). Francfort suivait le mouvement (+0,85%), tirée par le géant des puces électroniques Infineon (+3,63%) qui profite aussi de l'engouement autour de l'intelligence artificielle. Londres suivait le mouvement (+0,24%).

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