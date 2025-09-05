Les Bourses européennes tendues après l'emploi américain

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé sous pression après un rapport mensuel sur l'emploi en août suggérant un ralentissement du marché du travail américain. Ces données très attendues valident le scénario d'une baisse des taux de la Fed, le 17 septembre prochain. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont connu une baisse surprise en juillet. Côté valeurs, STMicroelectronics s'est illustré en tête du principal indice parisien, soutenu par un relèvement de recommandation. Le CAC 40 a reculé de 0,31% à 7674 points et l'EuroStoxx 50 de 0,65% à 5312 points.

En Europe, Orsted (+2,76% à 204,50 couronnes danoises) a progressé à Copenhague alors que l'entreprise danoise du secteur énergétique a abaissé sa prévision d'Ebitda ajusté sur l'exercice 2025. Il est attendu entre 24 et 27 milliards de couronnes danoises, contre une fourchette précédente de 25 à 28 milliards. Cette décision s'explique par " les vitesses inférieures à la normale de l'éolien offshore dans le portefeuille offshore, qui a eu un impact négatif sur l'Ebitda d'environ 1,2 milliard de couronnes danoises par rapport aux vitesses normalisées du vent au cours de l'année 2025 ", explique le groupe.

Safran (-0,96% à 278,20 euros) a finalement terminé dans le rouge après des informations rapportées ce vendredi par le Financial Times, citant trois sources proches du dossier. L'équipementier aéronautique réfléchirait à céder une partie de ses activités dans l'aménagement intérieur d'avions (Safran Cabin). Cependant, l'activité de fabrication de sièges de cabines (Safran Seats), qui fait partie de cette division, ne serait pas concernée par cette potentielle vente. Selon le quotidien financier britannique, l'opération pourrait être valorisée à 1,5 milliard d'euros.

Stef (-7,83% à 120 euros) a fini lanterne rouge du marché SRD après avoir enregistré un résultat net part du groupe au premier semestre qui s'est replié de 76,7% à 15,8 millions d'euros. Le free cash flow est toujours négatif à 24,5 millions d'euros contre - 94,5 millions d'euros au premier semestre 2024.Le résultat opérationnel a reculé de 47,6% à 55,9 millions d'euros sur cette période.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 2,9% en juillet contre une hausse de 0,5% attendue. Elles étaient en baisse de 0,2% en juin.

En juillet, le solde commercial de la France s'améliore (+0,2 milliard d'euros) pour s'établir à -6,5 milliards d'euros, indique l'Insee ce vendredi. Sur le mois, les importations augmentent de 0,3 milliard d'euros pour atteindre 57,7 milliards d'euros. Les exportations progressent de 0,5 milliard d'euros et s'établissent à 51,2 milliards d'euros.

Au cours du deuxième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Le rapport mensuel sur l’emploi américain a révélé la création de 22 000 postes dans le secteur non agricole en août, après 79 000 en juillet. Ce chiffre est très inférieur au consensus des analystes : 75 000. Les créations d'emploi dans le secteur privé non agricole ressortent à 38 000, contre 75 000 attendues, et 77 000 en juillet. Le taux de chômage est passé de 4,2 à 4,3% entre juillet et août, en ligne avec les attentes des analystes. Enfin, le salaire horaire moyen est conforme aux attentes en août. Il a progressé de 0,3 % comme en juillet.

À la clôture, l'euro progresse de 0,86% à 1,1744 dollar.