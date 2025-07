Les Bourses européennes sans panache avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette première séance de la semaine sans direction claire alors que les dernières annonces de droits de douane continuent d'alimenter les inquiétudes. Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres des prix à la consommation en juin aux Etats-Unis. Par ailleurs, JPMorgan, Citi et Wells Fargo ouvriront le bal des résultats outre-Atlantique avec leurs comptes d'avril à juin. A Paris, Valneva a brillé contrairement à Hermès. Le CAC 40 a reculé de 0,27% à 7808 points et l'EuroStoxx 50 s'est replié de 0,23% à 5371 points.

En Europe, BASF a reculé de 1,32% à 42,76 euros sur la place de Francfort. Le groupe chimique allemand a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation en baisse de 9,7% au titre du deuxième trimestre 2025 et a revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année, citant les incertitudes économiques et géopolitiques. Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 juin s'est établi à 80 millions d'euros, contre 430 millions d'euros un an plus tôt, bien loin du consensus qui ciblairt 410 millions d'euros.

Au sein d'un marché orienté dans le rouge, Valneva (+3,90% à 2,61 euros) a occupé la tête du palmarès de l'indice SBF 120. L’Agence européenne des médicaments (EMA) annonçait vendredi sa décision de lever sa restriction temporaire sur la vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus avec le vaccin à dose unique de Valneva contre le chikungunya. L'autorité européenne a achevé une revue complète de ce vaccin par le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance.

Hermès (-1,11% à 2409 euros)a terminé sous pression après que Jefferies a abaissé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter", citant des inquiétudes sur la possible dépendance excessive du groupe de luxe français aux produits de maroquinerie.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

A la clôture, l'euro cède 0,04% à 1,1688 dollar.