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France: Le déficit commercial s'établit à 5,6 milliards d'euros fin avril
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 10:17

Le quai du terminal de Seayard Co. à Fos sur Mer

Le quai du terminal de Seayard Co. à Fos sur Mer

Le ​déficit commercial de la France ​s'est établi ​à ⁠5,640 milliards d'euros ‌à fin avril, montrent ​les ‌données ⁠publiées vendredi par le ⁠bureau ‌des Douanes françaises.

À ⁠la ‌fin ⁠du mois de ⁠mars, ‌le déficit ​s'élevait ‌à 6,414 milliards d'euros (révisé ​de ⁠6,864 milliards d'euros).

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)

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