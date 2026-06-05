France: Hausse surprise de la production industrielle en avril

Une usine de fabrication de Stellantis à Poissy

La ‌production industrielle de la ​France a enregistré une hausse surprise de 0,1% en ​avril, montrent les données publiées ​vendredi par l'Insee.

Les ⁠analystes interrogés par Reuters ‌tablaient en moyenne sur une baisse de ​0,2% ‌d'un mois sur l'autre ⁠en avril.

"La production manufacturière augmente de nouveau, mais ralentit (+0,4% ⁠après +1,3%). ‌Elle accélère dans la ⁠fabrication de matériels ‌de transport (+3,3% après +2,2%) tandis ⁠qu’elle augmente de nouveau ⁠dans la ‌cokéfaction et le raffinage (+0,6% ​après +6,5%) où ‌elle atteint son plus haut niveau depuis ​2019", précise l'Insee dans un communiqué.

En ⁠mars, la production industrielle a augmenté de 1,4% (révisé de +1,0%), selon les données.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)