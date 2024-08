Les Bourses européennes sans direction avant les comptes de Nvidia

Vendredi, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.

En France, les entreprises Eiffage et ID Logistics doivent communiquer leurs résultats semestriels.

Parmi les temps forts attendus demain : les comptes trimestriels de Nvidia après la clôture de Wall Street. Le titre du géant de l'intelligence artificielle bondit de 155% depuis le début de l'année et sa capitalisation boursière, la deuxième plus forte au monde derrière Apple, culmine à près de 3,200 milliards de dollars.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,5% en juin en rythme annuel, contre 6,2% attendus. Il avait avancé de 6,9% en mai.

