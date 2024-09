Les Bourses européennes s'offrent un rebond avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Le CAC 40 a engrangé 0,51% à 7487 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,70% à 4861 points. A Wall Street, le vert est également de la partie avec un Dow Jones en amélioration de 0,40%, vers 17h45.

La Fed s'est réunie ce mardi et livrera sa décision de politique monétaire mercredi soir. Si la première baisse des taux d'intérêt depuis 2020 semble actée, la grande question d'ici demain concerne son ampleur : 25 points de base ou 50 points de base ?

" Nous nous attendons à ce que les responsables de la Fed soutiennent une première baisse de taux de 50 points de base en septembre, sur la base des données actuelles, avec une ou deux autres baisses probables d'ici la fin de l'année en raison de l'augmentation des risques sur le marché de l'emploi américain. Les informations fuitées par le Financial Times et le Wall Street Journal indiquent également que la Fed va probablement réduire ses taux de 50 points de base", abonde dans ce sens François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

Avant la Banque d'Angleterre jeudi et celle du Japon vendredi, le verdict de la Fed sera donc donné demain à 20h00 précises avant les déclarations attendues de son président Jerome Powell.

Les investisseurs auront pris connaissance plus tôt dans la journée des permis de construire aux Etats-Unis et de l'inflation en zone euro.

Ce mardi, les ventes au détail outre-Atlantique ont dépassé les attentes, augmentant de 0,1% en août alors qu'elles étaient anticipées en repli de 0,2% après une hausse de 1,1% en juillet, chiffre révisé de +1%.

La production industrielle a enregistré un rebond plus important que prévu : de 0,8% en août aux Etats-Unis après un repli de 0,9% en juillet. Elle était attendue en hausse de 0,2%.

En outre, l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 3,6 en septembre contre 17,1 attendus après 19,2 en août.

A la bourse londonienne, Kingfisher, propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France, a flambé après avoir relevé ses objectifs annuels.

Par ailleurs, le secteur européen de la défense a reculé dans l'après-midi après la publication d'un article de Bloomberg suggérant que certains alliés de l'Ukraine réfléchissent à la possibilité d'un cessez-le-feu. Thales a fini en queue de peloton de l'indice phare de la place parisienne.

Ipsos a fini dans le vert après l'annonce de l'entrée de Bpifrance dans son capital via le fonds Lac1.