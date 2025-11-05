Les Bourses européennes reprennent des couleurs après les statistiques US

(AOF) - Atones jusqu'au milieu de la séance, les indices européens sont parvenus à changer de direction dans le sillage de statistiques économiques américaines favorables. Restant sur six séances de suite dans le rouge - pareille série n'avait pas été vue depuis septembre 2023- le CAC 40 a fini en petite hausse de 0,08% à 8074 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,18% à 5670 points. Aux Etats-Unis, le vert l'emporte également avec un Nasdaq en croissance de 0,76%, vers 17h45.

Le rapport ADP, les PMI et la poursuite (et fin) des résultats d'entreprises ont constitué les temps forts de cette séance de mercredi.

Le secteur privé américain a créé 42 000 emplois le mois dernier, après en avoir détruit 32 000 en septembre, a fait savoir l'enquête ADP. Les économistes anticipaient 32 000 créations en moyenne. "Les employeurs du secteur privé ont créé des emplois en octobre pour la première fois depuis juillet, mais les embauches ont été modestes par rapport à ce que nous avions annoncé plus tôt cette année," a commenté Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.

Toujours au rayon des statistiques américaines, la croissance du secteur privé a légèrement moins accéléré que prévu en octobre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est ressorti à 54,6 contre 53,9 en septembre et un consensus de 54,8. Le PMI pour les services est passé de 54,2 à 54,8 entre septembre et octobre. Il était anticipé à 55,2.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non-manufacturier de l'Institute for Supply Management a, lui, dépassé les attentes. Il est ressorti à 52,4 contre 50,7 en septembre et un consensus de 50, signalant ainsi une nette accélération de la croissance.

Ces statistiques américaines ont redonné du tonus au rendement du 10 ans américain, qui gagne 6,4 points de base, à 4,153%.

Bouygues en tête

En zone euro, la croissance de l'activité du secteur privé a accéléré en octobre et a été la plus forte depuis mai 2023. Le PMI des services est ressorti à 53 en octobre, contre un consensus de 52,6 après 51,3 en septembre, a indiqué S&P Global. Le PMI Composite s'établit à 52,5, contre 52,2 de consensus après 51,2 le mois précédent.

Tandis que la Banque de Suède a maintenu ses taux directeurs inchangés, les investisseurs prendront connaissance jeudi à la mi-journée de la décision de la Banque d'Angleterre.

"Nous pensons que la Banque d'Angleterre maintiendra ses taux inchangés, dans l'attente des détails du budget. D'un point de vue stratégique, nous estimons que les signes d'un possible retournement des perspectives d'inflation au Royaume-Uni et une politique budgétaire probablement restrictive constituent un contexte favorable pour le marché des Gilts", estime Ranjiv Mann, gérant senior chez AllianzGI.

A Paris, Bouygues est resté logé à la première place du principal indice parisien après sa performance solide sur 9 mois qui s'accompagne d'un mega contrat de 3,3 milliards d'euros au Royaume-Uni, pour la réalisation des travaux de génie civil de la centrale nucléaire de Sizewell.