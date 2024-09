Les Bourses européennes proches de l'équilibre après l'inflation américaine

Les marchés attribuent désormais une probabilité de 83% à un assouplissement monétaire de 25 points de base de la Fed le 18 septembre, selon le CME FedWatch Tool, en hausse par rapport à mardi. L'inflation américaine a fait tomber dans les oubliettes le scénario d'un assouplissement plus important.

L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel comme prévu. En revanche, elle est ressortie à 0,3% en rythme mensuel, dépassant le consensus s'élevant à 0,2% et son niveau de juillet, également 0,2%.

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,5% en août en rythme annuel comme attendu, après 2,9% en juillet. L'inflation, gonflée principalement par le logement, est tombée au plus bas depuis février 2021.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé pratiquement inchangés, l'inflation core américaine ayant légèrement dépassé les attentes en août. L'indice CAC 40 a reculé de 0,14% à 7 396,83 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,32% à 4 762,16 points. Le rouge dominait à Wall Street où le Dow Jones cède 1,31% vers 17h30. La publication économique la plus attendue de la semaine est ressortie mitigée.

