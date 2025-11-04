 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes parviennent à limiter la casse
information fournie par AOF 04/11/2025 à 17:41

(AOF) - Les investisseurs ont broyé du noir aujourd'hui. Si la saison des résultats se déroule favorablement, les bonnes nouvelles sont largement prises en compte dans les cours. L'indice CAC 40 a perdu 0,52% à 8067,53 points, après être tombé au plus bas à 7 963,69 points. L'EuroStoxx50 a cédé 0,38% à 5657,68 points. Le rouge a également été la couleur dominante à Wall Street : le Dow Jones perd 0,36% vers 17h30.

Le thème de l'IA, moteur très important pour la croissance des marchés, connait par ailleurs une certaine fatigue. Malgré de très solides résultats, Palentir chute à Wall Street. Le spécialiste de l'analyse de données à grande échelle a atteint une valorisation "extrême", selon Jefferies.

Le recul du jour intervient également alors que Michael Burry, le gérant de hedge fund rendu célèbre par le film The Big Short pour avoir anticipé l'effondrement du marché immobilier américain, a acheté des options de ventes sur Palantir et Nvidia.

Les investisseurs ont continué de naviguer dans le brouillard s'agissant de l'économie américaine. Le shutdown, qui a atteint le record historique de 2018, soit 35 jours, a empêché la publication de plusieurs statistiques économiques, dont le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre.

"L'organisme indépendant du Congrès chargé des prévisions budgétaires (le CBO) a estimé cette semaine que le coût du shutdown était de 0,3 point de pourcentage du PIB par semaine. Difficile à ce stade de savoir quand cette impasse va s'arrêter," souligne LBPAM.

Plusieurs membres de la Fed ont par ailleurs fait écho aux déclarations de son président, la semaine dernière. " Les responsables politiques de la Fed Lisa Cook, Mary Daly et Austan Goolsbee ont tous reconnu les risques pesant sur le marché du travail, mais se sont abstenus d'approuver une nouvelle baisse des taux en décembre, faisant écho à l'avertissement lancé précédemment par le président Powell aux marchés afin qu'ils ne tablent pas sur la poursuite de l'assouplissement monétaire, " résume MUFG.

Du côté des valeurs, le nombre de baisse a été bien plus élevé que celui des hausses. Edenred a affiché la plus forte baisse du CAC 40 en raison de la déception provoquée par certains objectifs de son plan stratégique. La performance trimestrielle de Vicat a en revanche été saluée.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

