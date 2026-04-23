Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sans direction commune jeudi, partagées entre les craintes d'un conflit s'enlisant au Moyen-Orient et les nombreuses publications de résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris s'octroyait 0,39%, portée par L'Oréal et STMicroelectronics. Francfort perdait en revanche 0,22%, Londres 0,51% et Milan 0,15%.

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