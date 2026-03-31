Les Bourses européennes ouvrent prudemment face à la guerre au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens évoluent avec prudence à l'ouverture mardi, faute de signaux concrets de désescalade au Moyen-Orient, tandis que les premières conséquences de la flambée des prix de l'énergie se font sentir sur l'inflation en Europe.
Vers 07H04 GMT, dans les premiers échanges, Paris (+0,01%), Francfort (+0,03%) et Milan (+0,05%) étaient à l'équilibre. Londres grappillait 0,16%.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer