France: la consommation des ménages se replie nettement en février sur un mois (-1,4%), selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les dépenses de consommation de biens des ménages en France se sont repliées nettement en février, reculant de 1,4% sur un mois après une hausse de 0,4% en janvier, a annoncé l'Insee mardi.

La baisse est de 1,5% en février sur un an et de 0,6% sur les trois mois décembre-janvier-février par rapport aux trois mois précédents.

Le recul de la consommation des ménages corrigé des variations saisonnières sur un mois est dû notamment à une nouvelle baisse de la consommation d'énergie (-2,4% sur un mois après -1,2% en janvier), explique l'Institut national de la statistique. La consommation en électricité et en gaz chute en février, mois qui a été particulièrement doux. En revanche, la consommation en carburants (super sans plomb et en gasoil) "rebondit", détaille l'Insee.

La consommation de "biens fabriqués" se contracte aussi nettement (-1,7% en février après +1,1% en janvier). Dans le détail, les dépenses en biens durables se contractent (-1,8% après +0,8% en janvier) en raison d'un "net fléchissement des achats de biens d’équipement du logement", en particulier de meubles et de produits électroniques, et d'un repli des achats de matériels de transport, dont les achats de voitures neuves.

Les dépenses en habillement-textile se contractent aussi nettement (-4,0% après +3,6% en janvier). La consommation en "autres biens fabriqués" se replie, elle, légèrement (-0,1% après +0,2% en janvier).

La baisse de la consommation en février est due aussi à celle de la consommation alimentaire (-0,5% sur un mois après +0,4% en janvier), "du fait de la baisse des dépenses en produits agroalimentaires, notamment les boissons et le tabac", indique l'Insee.

L'Insee a revu en baisse l'évolution de la consommation des ménages en janvier, à +0,4% contre +0,5% dans sa première estimation.