Les Bourses européennes ouvrent prudemment

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment lundi, l’œil toujours rivé sur la situation au Moyen-Orient, avant une semaine cruciale en matière de décisions de politique monétaire et de résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, vers 07H05 GMT, Paris prenait 0,21%, Francfort 0,37%. Milan (+0,07%) et Londres (-0,07%) étaient à l'équilibre.

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