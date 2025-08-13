Les Bourses européennes ouvrent en petite hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en terrain positif mercredi, portées par un regain d'appétit pour le risque au lendemain de la publication de chiffres sur l'inflation américaine alimentant les attentes d'une baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,36%, Francfort 0,55%, Londres 0,30% et Milan 0,29%.

