Un homme en fauteuil roulant tué à l'arme blanche à Lyon

Un homme en fauteuil roulant a été tué mercredi soir, frappé au cou avec une arme blanche, à l'entrée de son immeuble dans un quartier résidentiel de Lyon, et aucune piste n'est privilégiée à ce stade par les enquêteurs.

Les secours, appelés peu avant 22H30 dans le 9e arrondissement, l'ont découvert en arrêt cardio-respiratoire et n'ont pas pu le ranimer, ont précisé les pompiers.

Cet Irakien âgé de 45 ans faisait un live sur les réseaux sociaux au moment où il a été frappé, ont rapporté des proches à l'AFP. Selon ces derniers, ce chrétien faisait régulièrement le soir des lives dans lesquels il parlait de religion.

Sur un extrait vidéo, consulté par l'AFP et toujours en ligne jeudi matin, on voit la victime, authentifiée par des proches, le visage en sang, coulant visiblement de son nez et sa bouche.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Lyon.

"A ce stade, on ne privilégie aucune thèse, rien ne nous oriente vers une piste solide, qu'elle soit crapuleuse, politique, religieuse ou liée aux stupéfiants", a déclaré à l'AFP une source policière.

La victime, qui était en situation régulière, n'avait pas de casier. "C'était quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, nous travaillons là-dessus", a-t-elle précisé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme l'attendait et l'a frappé au cou avec une arme blanche dont la nature n'a pas été précisée jusque-là. L'auteur "a ensuite pris la fuite à pied", a précisé une source proche du dossier.

Un témoin a montré à l'AFP une vidéo d'une personne de dos quittant les lieux, en tenue sombre et une capuche sur la tête, qu'il a désignée comme l'auteur du meurtre.

- Vulnérable -

Jeudi matin, des traces de sang restaient visibles sur place et le gardien de l'immeuble tentait de les nettoyer.

"Il y avait du sang à l'intérieur de l'immeuble", sur "les vitres, la porte et toute l'entrée", a-t-il expliqué. La victime était "quelqu'un de très discret, correct", a ajouté le gardien, qui n'a pas voulu donner plus que son prénom Francisco.

"C'était une personne vulnérable, en fauteuil roulant, qui ne marche pas" et "un voisin sans problème (...) qui ne parlait à personne", a ajouté une habitante de l'immeuble qui n'a pas souhaité donner son identité.

Après avoir entendu "comme une altercation", son mari est descendu et a porté secours à la victime, a-t-elle ajouté. Leur voisin irakien "s'est pris un coup de machette au niveau de la carotide", a-t-elle assuré.

D'autres habitants de l'immeuble évoquaient un "sabre".

Selon ses voisins, très choqués, la victime vivait avec sa soeur depuis au moins dix ans dans cet immeuble.

L'adjoint à la Sécurité de la ville de Lyon Mohamed Chihi a dénoncé "un crime abject" et espéré qu'il soit "élucidé dans les plus brefs délais". "J'ai toute confiance en la police judiciaire, mobilisée pour élucider cette affaire", a-t-il ajouté sur le réseau BlueSky.