Au moins 280 morts en excès pendant la canicule d'août, selon Santé publique France
information fournie par AFP 11/09/2025 à 12:50

Une infirmière rafraîchit des personnes âgées dans une maison de retraite de Lyon le 1er juillet 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Au moins 280 décès de plus que la normale, soit un excès d'environ 5%, ont été constatés en France lors de la canicule du 8 au 19 août, la deuxième de l'été 2025, a annoncé jeudi l'agence Santé publique France.

"Cette mortalité en excès n'est observée que chez les personnes âgées de 75 ans et plus", précise l'agence sanitaire, rappelant qu'il est encore trop tôt pour établir un rapport direct de cause à effet entre ces morts et les fortes chaleurs.

La France, comme d'autres pays européens, a été frappée au mois d'août par cet épisode de fortes chaleurs, le deuxième de l'été après une première canicule fin juin et début juillet. A l'échelle mondiale, le mois d'août a été le troisième plus chaud jamais mesuré.

Les chiffres donnés jeudi par Santé publique France présentent une première idée de la mortalité liée à cette canicule, qui a frappé un peu moins de la moitié de l'Hexagone, alors que les effets négatifs des fortes chaleurs sont bien documentés: risque de déshydratation, aggravation de troubles cardiovasculaires...

Néanmoins cet excès de mortalité peut être lié à d'autres causes, comme celui précédemment annoncé pour la canicule de juin-juillet: Santé publique France l'avait estimé à environ 480 morts en excès.

Ces calculs reposent en effet sur les données de mortalité toutes causes issues des bureaux d'état-civil et transmises par l'Insee, comparées à un chiffre attendu de décès basé sur les six années précédentes, hors évènements extrêmes.

Mais, d'ores et déjà, ces premières données "soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention pour diminuer l'impact de la chaleur, durant les canicules, mais aussi durant tout l'été", prévient Santé publique France, alors que les vagues de chaleurs ont tendance à se multiplier sur fond de réchauffement climatique.

Dans le détail, l'excès de mortalité constaté lors de la canicule d'août a surtout frappé la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles enregistrent "chacune au moins 90 décès en excès - +7,9% et +7,7% respectivement", selon l'agence sanitaire.

Santé publique France prévoit de donner plus tard à l'automne un bilan précis de la mortalité directement attribuable à la chaleur, non seulement pendant les canicules mais aussi tout le reste de l'été.

Environnement
