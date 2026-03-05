 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
information fournie par AFP 05/03/2026 à 09:12

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse jeudi dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, alors que les prix du pétrole et du gaz repartent à la hausse avec la paralysie persistante du trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,52%, Francfort 0,61%, Londres cédait 0,26% et Milan 0,78%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
139,4000 EUR Euronext Paris +0,14%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

