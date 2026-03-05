Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse jeudi dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, alors que les prix du pétrole et du gaz repartent à la hausse avec la paralysie persistante du trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,52%, Francfort 0,61%, Londres cédait 0,26% et Milan 0,78%.

Euronext CAC40