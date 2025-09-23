Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes évoluent en hausse à l'ouverture du marché mardi, profitant de l'élan de Wall Street la veille, où des nouveaux records ont été franchis, en attendant de prendre connaissance d'indices d'activité manufacturière en zone euro.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris s'octroyait 0,67%, Francfort 0,53% et Londres gagnait 0,29%.

Euronext CAC40