L'OCDE relève sa prévision de croissance mondiale à 3,2% pour 2025

Conteneurs dans un port à Tianjin

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a relevé mardi sa prévision de croissance pour l'économie mondiale en 2025, à la faveur d'une résilience plus forte que prévu de l'activité au cours du premier semestre.

Dans ses dernières prévisions actualisées, l'OCDE prévoit une augmentation du produit intérieur brut (PIB) mondial de 3,2% pour cette année, contre un taux de 2,9% attendu en juin.

La prévision de croissance mondiale pour 2026 reste inchangée, à 2,9%.

L'activité économique mondiale s'est avérée plus résistante, pointe l'OCDE, qui met en avant le dynamisme des échanges commerciaux et de la production avant l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains.

"La forte croissance des investissements dans les secteurs de haute technologie a également stimulé l’activité aux États-Unis et au Japon", souligne l'organisation.

L'OCDE avertit toutefois que la croissance de la consommation privée a ralenti aux Etats-Unis et dans certains pays de la zone euro, comme la France et l'Italie.

"Des risques significatifs pour les perspectives économiques demeurent", indique l'OCDE, citant des droits de douane bilatéraux accrus, une résurgence des pressions inflationnistes et des inquiétudes accrues sur les risques budgétaires.

La prévision de croissance pour les Etats-Unis a été relevée à 1,8%, contre 1,6% prévu auparavant pour 2025, et maintenue à 1,5% pour 2026.

En zone euro, l'OCDE prévoit cette année une croissance de 1,2%, contre 1% auparavant, et de 1% en 2026, une prévision abaissée par rapport à l'estimation de juin de 1,2%.

En dépit des nouvelles secousses politiques en France, la prévision de croissance pour l'Hexagone a été maintenue à 0,6% pour 2025 et à 0,9% pour 2026.

L'Allemagne ne devrait connaître qu'une légère croissance de 0,3% cette année (+0,4% attendu auparavant) avant un rebond en 2026 (+1,1%) à la faveur de la relance budgétaire attendue dans le pays, selon l'OCDE.

La prévision de croissance pour la Chine en 2025 a été relevée à 4,9%, contre 4,7%, auparavant, la rapprochant de l'objectif officiel de Pékin de 5% cette année. Pour 2026, la croissance chinoise est attendue à 4,4%, contre 4,3% prévu précédemment.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)