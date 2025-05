Les Bourses européennes ouvrent en légère baisse

information fournie par Reuters • 15.05.2025 • 09:35 •

Vallourec a annoncé jeudi viser un résultat brut d'exploitation (RBE) compris entre 170 et 200 millions d'euros au deuxième trimestre 2025 et une prévoit une progression dans ses segments jusqu'à la fin de l'année, citant ses bonnes performances commerciales et ... Lire la suite