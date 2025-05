Eutelsat : revenus en berne en données comparables au troisième trimestre

(AOF) - Eutelsat a confirmé ses objectifs annuels à l’occasion de la publication des revenus du troisième trimestre. Sur cette période, close fin mars, l’opérateur de satellites a réalisé un chiffre d’affaires total de 300 millions d'euros, au même niveau que l’année précédente sur une base publiée, et en baisse de 1,9 % sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des quatre activités opérationnelles (hors autres revenus) a reculé de 2,2% en données comparables à 300,6 millions d’euros.

Cette année, il anticipe un chiffre d'affaires pour les quatre verticales opérationnelles autour du même niveau que celui de l'exercice précédent, ainsi qu'une marge d'Ebitda ajusté légèrement inférieure à celle de l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement brutes pour l'exercice 2024-25 devraient se situer dans une fourchette comprise entre 500 et 600 millions d'euros. Eutelsat continue en outre à viser, à moyen terme, un ratio d'endettement net sur Ebitda ajusté d'environ 3.

L'opérateur de satellites avait annoncé au début du mois la nomination de Jean-François Fallacher au poste de directeur général à partir du 1er juin.

Points clés

- Premier opérateur de satellites GEO-LEO intégré, doté d’une flotte de 36 satellites GEO et d’une constellation LEO (orbite basse) de plus de 600 satellites, créé en 1977 ;

- Chiffre d’affaires de 1,23 Mds€, réparti entre la video pour 54 %, le haut débit fixe pour 19 %, les services aux gouvernements pour 14 % et la connectivité mobile pour 13 % ;

- Diversité internationale avec l'Europe et les Amérique, l’Afrique montant en puissance, et ;

- Modèle d'affaires : couverture à 90 % de la planète et génération d’autofinancement libre via des contrats de 10 à 15 ans -durée de vie d'un satellite- au service d’une croissance tirée par la video et à la connectivité ;

- Capital détenu à 25,9 % par BPIFrance, à 10,4 % par CMA-CGM, 7,9 % par le Fonds stratégique d’investissement et à 5,2 par Bharti.

- Vers un changement de gouvernance : Dominique d'Hinnin souhaite quitter la présidence conseil de 12 administrateurs, Eva Berneke restant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- accélération de la croissance dans la vidéo (Haut débit avec ViaSat et Haute définition) et dans la connectivité, réorganisées en 2 pôles avec les défis de lancement de la solution de services managés Eutelsat Advance et du projet Comète de retour à la croissance,

- focus sur la préservation de la robustesse financière, par cession partielle de la partie passive des infrastructures terrestres (produit attendu au 1er semestre 2026,

- intégration opérationnelle aux réseaux terrestres et géostationnaires en orbite équatoriale et terrestre de OneWeb, détenu à 22,9 %,

-partenariats : élargissement de l’accès à l’espace

- Stratégie environnementale aux objectifs chiffrés attendus au cours de l’exercice :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, supprimer tous les débris spaciaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 3,9 Mds€ dont 56 % dans la connectivité ;

- Situation financière détériorée par la perte nette de 191 M€ accusée au 30 juin, date de clôture de l’exercice, et avec une dette nette de 2,5 Mds€, dont le levier, de 3,9, devra revenir à moyen terme à 3.

Défis

- Forte concurrence de la part des satellites Netflix, Starlink et bientôt Amazon ;

- Attentes élevée des investisseurs à l’égard du projet de constellation multi-orbites IRIS de l’Union européenne, dont la contribution n’est pas fixée, facteur-clé de la stratégie d’extension transitoire de la constellation LEO ;

- Après une hausse de 5,9 % du chiffre d’affaires au 1er semestre, objectifs 2024-25 confirmés : d’une stabilité du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation, d’investissements à hauteur de 200 M€, et d’un autofinancement libre de 420 M€ ;

- Suspension du dividende jusqu’en 2025 en raison de l’intégration de OneWeb.