Les Bourses européennes ouvrent en hausse
information fournie par AFP 10/09/2025 à 09:08

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, emboîtant le pas à Wall Street au lendemain d'un triple record pour les indices américains, dans un marché soutenu par les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed).

La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,32%, Londres de 0,22% et Francfort de 0,50%.

  • 09:40

    Il fut une époque pas si lointaine où une guerre comme Ukraine Russie, ou les évènements de Gaza auraient fait chuter le Nasdaq de 30 % ou le CAC de deux milles points !!!

A lire aussi

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Sanofi
    information fournie par AOF 10.09.2025 09:30 

    (AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite

  • Le député Manuel Bompard de La France Insoumise avant le vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    LFI déposera une motion de censure à l'Assemblée contre Sébastien Lecornu
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:09 

    La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard ... Lire la suite

  • Des policiers arrêtent un manifestant après que des manifestants ont mis en place un barrage sur le périphérique à la porte d'Aubervilliers, lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation "Bloquons tout", à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    "Bloquons tout": 75 interpellations dans l'agglomération parisienne
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:05 

    Plusieurs actions et 75 interpellations, selon la police, ont été dénombrées mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout", a-t-on appris ... Lire la suite

  • logo Pernod Ricard (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : Gecina, EssilorLuxottica, Pernod Ricard, Exosens, Covivio
    information fournie par Reuters 10.09.2025 08:55 

    * GECINA GFCP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre" et son objectif de cours à 122 euros contre 88,5 euros. * ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondération" et fixe son ... Lire la suite

