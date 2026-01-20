Les Bourses européennes ouvrent en baisse

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi, les investisseurs demeurant prudents alors que les relations entre Bruxelles et Washington se refroidissent, le président américain usant des droits de douane comme menace notamment pour aboutir à l'annexion du Groenland.

La Bourse de Paris perdait 0,76% dans les premiers échanges, Londres 0,72%, Francfort 0,82% et Milan 0,62%.

Euronext CAC40