Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse lundi, profitant d'un petit recul des prix du pétrole et d'une accalmie sur les marchés obligataires, notamment en France après le maintien de la note souveraine par l'agence Moody's.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,54 %, Francfort 0,31 %, Londres 0,23 % et Milan 0,47 %.

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