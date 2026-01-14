 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
information fournie par AFP 14/01/2026 à 09:13

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert mercredi, au lendemain de la publication de données sur l'inflation américaine qui ont ravivé l'enthousiasme des investisseurs.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,44, Londres 0,27%, Milan 0,21% et Francfort restait autour de l'équilibre (+0,03%).

Euronext CAC40

