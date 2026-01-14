Négociations salariales: la SNCF propose 2,56% d'augmentation moyenne en 2026

La SNCF va proposer à ses 140.000 salariés une augmentation moyenne des salaires en 2026 de 2,56%, bien supérieure à l'inflation attendue, a annoncé son directeur des ressources humaines Philipe Bru mardi.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Cette hausse ne concerne pas les salariés contractuels des trois nouvelles sociétés dédiées créées par la SNCF dans le cadre des ouvertures de lignes à la concurrence, a précisé M. Bru lors d'un point presse téléphonique lors du jour de la clôture des négociations annuelles obligatoires sur les salaires.

Pour que l'augmentation s'applique, le groupe demande la signature d'"au moins deux des quatre organisations syndicales représentatives", CGT, Unsa, Sud Rail ou CFDT, d'ici au 27 janvier.

"On considère qu'il faut au minimum une forme d'adhésion pour qu'il soit appliqué", a dit M. Bru.

"S'il y a zéro ou une seule signature, il n'y aura rien (pas d'augmentation, NDLR), sauf la garantie qu'à la SNCF personne ne travaille à moins du smic plus 10%": "Pas un seul salaire à la SNCF n'est inférieur à 2.005 euros (...) Ceci sera maintenu", a-t-il dit.

La proposition de 2,56% inclut une augmentation générale des salaires de 0,5%, appliquée en deux temps, à raison de 0,25% en juillet et 0,25% en octobre, ainsi que des mesures individuelles.

L'entreprise publique va aussi créer en 2026 une GPSA (garantie de progression salariale annuelle), qui permet de lisser les progressions d'échelons à l'ancienneté, de manière à ce que chaque salarié bénéficie d'une augmentation liée à son ancienneté chaque année début décembre.

Cette GPSA permettra aux 100.000 cheminots qui n'atteignent pas un nouvel échelon cette année d'éviter d'attendre les dates d'échéance de leurs échelons.

Au minimum chacun ou chacune aura "+0,6% d'augmentation ancienneté chaque année en décembre", a expliqué M. Bru.

Par ailleurs, alors que la SNCF devrait avoir réalisé de bons résultats en 2025, le groupe va mettre en place une prime de partage de la valeur de 650 euros pour chaque salarié (400 euros ont déjà été versés en décembre, les 250 restant devant l'être en mars).

Ceci s'ajoute à une prime d'intéressement moyenne de 1.100 euros qui sera versée en mai, soit au total 1.750 euros en prime de participation aux résultats de l'entreprise.