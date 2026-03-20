Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert vendredi, tentant un rebond avec l'accalmie des prix de l'énergie, de nombreuses économies étant très dépendantes des importations de gaz et de pétrole.
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,88%, Francfort 1,24%, Londres 0,53% et Milan 1,06%.
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