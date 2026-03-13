 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge
information fournie par AFP 13/03/2026 à 09:13

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge vendredi sur fond de guerre au Moyen-Orient et de tension sur les prix du pétrole, toujours aux alentours du seuil symbolique des 100 dollars le baril.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 1,06%, Francfort 0,97%, Londres 0,75% et Milan 1,04%.

Euronext CAC40

