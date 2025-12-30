 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes ouvrent à plat
information fournie par AFP 30/12/2025 à 09:18

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert à plat mardi, dans un marché peu fréquenté dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année.

Dans les premiers échanges de l'avant-dernière séance de 2025, la Bourse de Paris perdait 0,10%, Francfort restait stable (+0,01%) quand Londres s'octroyait 0,10% et Milan 0,28%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
127,3000 EUR Euronext Paris -0,08%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dans un café de Belle-Ile-en-Mer, le 19 mai 2021 ( AFP / LOIC VENANCE )
    La défiscalisation des pourboires prolongée jusqu'au vote du budget 2026
    information fournie par AFP 30.12.2025 10:30 

    Le gouvernement a prolongé lundi la défiscalisation des pourboires, et ce jusqu'au vote du budget de l'Etat pour 2026, via la publication d'une instruction au Bulletin officiel des finances publiques. L'exonération de charges fiscales sur les pourboires versés ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe ouvre stable, volume d'échanges faible
    information fournie par Reuters 30.12.2025 10:29 

    Les principales Bourses européennes ont ouvert ‍sans grand changement mardi, dans un volume d'affaires limité en cette fin ‌d'année. À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.101,56 points ​vers 08h15 GMT. A Londres, ⁠le FTSE 100 prend 0,09% et à Francfort, le ⁠Dax est ... Lire la suite

  • ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Citigroup anticipe une perte de 1,1 milliard de dollars avec la vente de ses derniers actifs en Russie
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.12.2025 10:21 

    La banque américaine Citigroup a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la vente de ses derniers actifs en Russie et anticipe de perdre 1,1 milliard de dollars dans cette opération. La vente devrait être bouclée dans la première partie de 2026, mais reste soumise ... Lire la suite

  • Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    La Bourse de Paris à l'équilibre avant la fin de l'année
    information fournie par AFP 30.12.2025 10:20 

    La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mardi dans une séance aux volumes faibles et sans catalyseur, à l'approche de la fin de l'année 2025. Vers 09H50 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait quelque 0,06% soit une perte de 4,66 points pour s'établir ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank