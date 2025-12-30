Les Bourses européennes ouvrent à plat

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert à plat mardi, dans un marché peu fréquenté dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année.

Dans les premiers échanges de l'avant-dernière séance de 2025, la Bourse de Paris perdait 0,10%, Francfort restait stable (+0,01%) quand Londres s'octroyait 0,10% et Milan 0,28%.

Euronext CAC40