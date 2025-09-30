L'UE approuve les noces entre Versace et Prada

Prada a racheté la marque Versace ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'UE a donné mardi son feu vert au rachat de la maison de haute couture italienne Versace par son compatriote Prada, après avoir conclu que la transaction ne posait pas de problème en matière de concurrence.

Prada avait annoncé en avril l'acquisition de Versace pour 1,25 milliard d'euros, auprès du groupe américain Capri Holdings.

Les noces entre les deux marques légendaires doivent donner naissance à un groupe de luxe italien doté d'un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, capable de mieux concurrencer les géants du secteur comme LVMH et Kering .

Donatella Versace, qui avait été catapultée à la tête de la création de la maison de couture en 1997, après le meurtre de son frère Gianni, avait annoncé juste avant cette acquisition son départ, et son remplacement par Dario Vitale, lui-même issu du groupe Prada.

Prada, qui détient aussi la marque jeune et frondeuse Miu Miu, espère boucler l'acquisition de Versace d'ici la fin de l'année.