OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 188,00
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes ont fini en hausse, Paris a pris 1,38%
information fournie par AFP 16/10/2025 à 17:46

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en terrain positif jeudi, avec en première position l'indice CAC 40 de la place de Paris, profitant d'une détente du risque politique en France.

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,38%, Francfort a gagné 0,38%, Londres 0,12% et Milan 1,12%.

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

