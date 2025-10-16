Les Bourses européennes ont fini en hausse, Paris a pris 1,38%

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en terrain positif jeudi, avec en première position l'indice CAC 40 de la place de Paris, profitant d'une détente du risque politique en France.

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,38%, Francfort a gagné 0,38%, Londres 0,12% et Milan 1,12%.

