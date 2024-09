Cette semaine, plusieurs publications d'entreprises sont attendues, de Biomérieux, à Rubis, en passant par Séché Environnement et Voltalia.

En revanche, l'action Atos a reculé. Le groupe de services du numérique a abaissé ses prévisions financières pour la période 2024-2027. Pour 2024, il anticipe une baisse de 4% de son chiffre d'affaires par rapport à 2023 (contre 3,3% précédemment) et une marge opérationnelle de 2,4% (contre 2,9% auparavant).

En France, cet indice est ressorti à 43,9 en août contre un consensus et une première estimation de 42,1.

(AOF) - Au sortir de cette première séance du mois de septembre, les indices européens ont clôturé en petite hausse, hormis le footsie britannique et l'indice AEX 25. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 7646 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,28% à 4971 points. Ce lundi, les marchés américains étaient fermés en raison de la fête du Travail (Labor Day).

Les Bourses européennes globalement dans le vert ; fortunes diverses pour Atos et Sanofi

