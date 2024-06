Les Bourses européennes font de nouveau bonne figure

(AOF) - Après le rebond d'hier, les marchés actions européens ont poursuivi sur leur lancée. Le CAC 40 s'est octroyé 0,76% à 7628,80 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,65% à 4912,29 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains évoluent en territoire négatif, avec un Dow Jones cédant 0,07%, vers 17h45. Hier, les indices S&P 500 et Nasdaq ont inscrit de nouveaux records.

En détresse la semaine dernière après l'annonce de la dissolution du Palais Bourbon et de la tenue d’élections législatives anticipées les 30 juin et le 7 juillet, les Bourses européennes ont enchaîné ce mardi une deuxième séance dans le vert.

Sur le marché des taux, le spread entre la France et l'Allemagne, un indicateur du risque politique, a légèrement reculé à environ 72 points de base.

Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques à commencer par le taux d'inflation en zone euro qui a accéléré sur un an en mai : à 2,6% contre 2,4% en avril, a indiqué ce mardi Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est conforme à l'estimation flash publiée fin mai. Un an auparavant, le taux d'inflation était de 6,1%.

En Allemagne, l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti moins élevé que prévu en juin : à 47,5 contre 49,6 attendus et 47,1 en mai.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont augmenté moins que prévu en mai : de 0,1% à comparer avec un consensus de +0,3% et après une baisse de 0,2% en avril.

Pour sa part, la production industrielle américaine s'est affichée plus élevée que prévu en mai : +0,9% en mai après avoir été stable en avril.

Si la séance de demain sera marquée par la fermeture des marchés américains en raison du Junettenth -qui marque l'émancipation des esclaves depuis 1865 -, il importera de surveiller l'inflation britannique et l'indice NAHB aux Etats-Unis.

La fin de semaine sera autrement plus chargée avec, entre autres, au programme, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et les indices PMI manufacturier et des services.

Au chapitre des valeurs, Carrefour a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne. Selon La Lettre, Bercy réclamerait 200 millions d'euros d'amende contre le distributeur, dénonçant des "pratiques abusives au détriment de ses franchisés et locataires gérants". Dans un communiqué, le groupe indique dans un communiqué contester "vigoureusement les griefs du Ministère de l'Economie relatifs à la gestion de son réseau de franchise ainsi que le caractère totalement disproportionné de l'amende".

De son côté, Schneider Electric a fini dans le vert, soutenu par un relèvement de recommandation de Jefferies, qui est passé à l'Achat.