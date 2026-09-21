Les Bourses européennes entament la semaine de bonne humeur, dans un contexte de détente globale des rendements obligataires : en milieu de matinée, l'Euro Stoxx 50 s'adjuge 1,1% à 6 306 points, tandis que le CAC 40 grimpe de 0,8% à 8 131 points, le DAX 40 de Francfort bondit de 0,9% et le FTSE 100 de Londres avance de 0,4%.

Les marchés actions remontent sur fond de détente des rendements obligataires, avec des taux à 10 ans en repli de 3 points de base à 4,97% sur les Treasuries américains, de 4 points de base à 3,47% sur le Bund allemand et de 7 points de base à 5,39% sur le Gilt britannique.

Le rendement de l'OAT française à 10 ans fait toutefois exception, grappillant 1 point de base à 4,57%, alors que la situation politique française constitue également un sujet de préoccupation majeur qui continue de susciter des interrogations croissantes chez les investisseurs internationaux.

"L'absence de majorité stable et la difficulté à faire adopter des réformes de fond entretiennent une incertitude qui pénalise la visibilité économique du pays", met ainsi en avant Serge Pizem, directeur général de Swiss Life Gestion Privée.

Les marchés actions résistent aux tensions obligataires

"La hausse des taux obligataires aurait dû, en théorie, provoquer davantage de turbulences sur les actions. Pourtant, jusqu'à présent, les indices résistent remarquablement bien", constate d'ailleurs Christopher Dembik, senior investment adviser chez Pictet AM, qui explique cette situation par la progression des bénéfices des entreprises.

S'il reconnaît qu'une hausse des taux longs comprime les valorisations des actions, le professionnel des marchés souligne que "tant que la croissance des bénéfices reste suffisamment robuste, elle peut absorber une partie importante de cette pression".

Après les décisions des banques centrales des deux dernières semaines, les données d'activité vont revenir sur le devant de la scène dans les prochains jours, avec en particulier les indices PMI "flash" en Europe et aux Etats-Unis, attendus mercredi prochain.

La semaine verra aussi paraître les indices du climat des affaires en France (INSEE) et en Allemagne (Ifo), jeudi, ainsi que les commandes de biens durables et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux Etats-Unis, vendredi.

Société Générale entourée après son plan stratégique

Dans l'actualité des valeurs, Société Générale ( 3,3%) signe l'une des meilleures performances à Paris, saluée pour la présentation de son nouveau plan stratégique et de ses objectifs financiers à horizon 2029, dont une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 13% et 14% en 2029 et supérieure à 15% à partir de 2030.

En revanche, Ipsen chute de plus de 7% et essuie de loin le plus lourd recul du SBF 120, plombé par le feu vert octroyé par l'agence américaine du médicament (FDA) à un générique du médicament phare du groupe pharmaceutique français, le Somatuline.

Autre valeur délaissée à Paris, Coface cède 2,5% après un bond de 8,9% vendredi. Bloomberg avait alors rapporté que l'assureur-vie français CNP Assurances étudiait une éventuelle acquisition de la société d'assurance-crédit, selon des personnes proches du dossier.

Ailleurs en Europe, Galderma prend 1,9% à Zurich, alors que le laboratoire spécialisé en dermatologie fait son entrée parmi les composantes de l'indice SMI et relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, au vu d'une dynamique vigoureuse observée au 1er semestre.