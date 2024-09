Les Bourses européennes en perte de vitesse

Au chapitre des valeurs, Nexans s'est distingué, après des informations de presse sur le projet d'interconnecteur Great Sea du groupe reliant la Grèce et Chypre.

Le rapport Jolts des offres d'emplois du mois de juillet et le livre beige de la Fed dans la soirée feront partis des temps forts à suivre demain alors que plusieurs publications d'entreprises sont attendues, de Biomérieux, à Rubis, en passant par Séché Environnement et Voltalia.

Par ailleurs, le PMI pour le secteur manufacturier évolue également toujours en zone de contraction, passant de 49,6 à 47,9 entre juillet et août, selon S&P Global. Il était anticipé à 48.

L'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur manufacturier est ressorti à 47,2 en août, contre un consensus de 47,5. Il s'élevait à 46,8 en juillet.

(AOF) - Contrairement à hier, les indices européens ont clôturé dans le rouge. Le CAC 40 a perdu 0,93% à 7575 points et l'Eurostoxx 50 a fléchi de 1,19% à 4914 points. Même climat de morosité à Wall Street au sortir d'un week-end prolongé pour cause de Labor Day. Le Dow Jones reculait de 1,04%, vers 17h45.

