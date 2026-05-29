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Les Bourses européennes en hausse à l'ouverture
information fournie par AFP 29/05/2026 à 09:12

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont commencé la séance en hausse vendredi, préférant regarder du côté des espoirs d'un accord au Moyen-Orient plutôt que des mauvais indices macro-économiques qui sont tombés en France.

A Paris, l'indice CAC 40 progressait (+0,45%) malgré l'inflation en hausse en mai sur un an, le recul du PIB au premier trimestre et le repli de la consommation en avril, en France. Francfort (+0,22%) et Milan (+0,40%) suivaient la tendance. Les échanges tournaient autour du point d'équilibre à Londres (+0,07%), sur une place exposée à la baisse des prix du pétrole.

Euronext CAC40

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