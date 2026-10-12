Les Bourses européennes dans le vert avant la saison des résultats

Les Bourses européennes commencent du bon pied une semaine qui verra notamment le démarrage de la saison des résultats du 3e trimestre. Vers 10h20, l'Euro Stoxx 50 avance de 0,5%, tout comme le DAX de Francfort, tandis que le CAC 40 grappille 0,3%, à environ 7 825 points à Paris.

Aucune donnée macroéconomique majeure n'est attendue ce lundi, mais les prochains jours verront notamment paraître les chiffres de l'inflation, des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois de septembre.

Surtout, cette semaine marquera le coup d'envoi de la saison des résultats, avec en particulier ceux de grandes banques américaines comme JPMorgan Chase ou Goldman Sachs, ainsi que ceux de poids lourds de la cote européenne tels que LVMH ce soir, puis ASML, Ericsson ou encore Schneider Electric.

En attendant ces rendez-vous, les marchés européens semblent reprendre leurs esprits après une semaine plus difficile, marquée notamment par les inquiétudes concernant la situation budgétaire de la France, qui ont lourdement pesé sur les valeurs bancaires françaises.

"Le risque politique européen paraît surévalué" (LFDE)

"Le risque politique européen, et les risques économiques et budgétaires associés, paraissent surévalués et la contagion en dehors du cas français peu justifiée. Pour les investisseurs, cela peut en réalité constituer une bonne nouvelle", estime Enguerrand Artaz.

"En effet, cette contagion exagérée au reste de la zone euro pourrait, si elle se poursuit, mener à une prise de position rapide de la BCE, beaucoup plus sensible à ce risque qu'à la situation individuelle d'un pays", explique ce stratégiste de La Financière de l'Échiquier (LFDE).

"La situation française est bien entendu à suivre de près, d'autant plus par son caractère systémique pour la zone euro. Il est toutefois nécessaire, pour les investisseurs, de prendre du recul vis-à-vis d'une situation européenne loin d'être si mauvaise dans sa globalité", conclut-il.

Les valeurs en mouvement en Europe

À la Bourse de Paris, Renault ( 3,2%) et Stellantis ( 2,6%) prennent la tête du CAC 40 en ce jour d'ouverture du Mondial de l'Auto à Paris, suivis par Société Générale ( 1,8%), sur fond de décrue des rendements obligataires français (-2 points de base, à 4,83% pour l'OAT à 10 ans).

Parmi les autres valeurs ayant le vent en poupe à Paris, Kering ( 1,4%) est soutenu par SBG Securities, qui démarre son suivi à l'achat avec un objectif de cours de 233 EUR, tandis que Nexans ( 2,3%) profite d'un relèvement de recommandation de "conserver" à "acheter" chez Jefferies, avec un objectif de cours de 158 EUR.

Ailleurs en Europe, le secteur des services en ressources humaines fait grise mine (-4,5% pour Adecco à Zurich, -2,7% pour Randstad à Amsterdam), dans le sillage de Hays, qui plonge de 9,6% à Londres à la suite de son point d'activité au titre de son 1er trimestre comptable.