Les Bourses européennes dans le vert avant la Banque d'Angleterre

Le vert domine sur les places européennes ce jeudi, au lendemain d'une hausse de taux sans surprise de la Fed, qui laisse les investisseurs tourner leurs regards vers Londres, où la Banque d'Angleterre pourrait, quant à elle, opter pour le statu quo.

En toute fin de matinée, l'indice Euro Stoxx 50 s'inscrit en progression de l'ordre de 0,6%, tout comme le DAX de Francfort, tandis que le FTSE de Londres avance de 0,5% et que le CAC 40 ne gagne que 0,2% à Paris, à 8 157 points.

Après une hausse de taux sans surprise de la Fed...

La Fed a annoncé hier soir avoir procédé à l'unanimité à un relèvement de son taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, tout en laissant entrevoir au moins une hausse supplémentaire d'ici à la fin de l'année.

"Cette décision, largement intégrée dans les cours, permet aux investisseurs de déplacer leur attention de la hausse elle-même vers la trajectoire des taux pour les prochains mois", souligne Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés chez eToro.

"Nous retrouvons ici le traditionnel mécanisme consistant à "acheter la rumeur et vendre la nouvelle". Une fois l'annonce passée, les investisseurs peuvent désormais recalibrer leurs anticipations pour la suite du cycle monétaire, plutôt que de se focaliser sur le scénario d'une hausse ou d'un statu quo", explique-t-il.

"Il faut toutefois éviter de confondre le soulagement des marchés avec une amélioration fondamentale de la situation. Cette hausse ne fait pas disparaître les pressions inflationnistes et les risques pesant sur la croissance", prévient cependant l'analyste.

...les regards se braquent vers la Banque d'Angleterre

Les regards des investisseurs peuvent maintenant se tourner vers la Banque d'Angleterre, qui devrait, quant à elle, faire part, dans environ une heure, d'un maintien de son taux directeur à 3,75% à la suite de sa propre réunion de politique monétaire.

"Sur le plan intérieur, peu d'éléments sont venus modifier l'évaluation macroéconomique du comité de politique monétaire depuis sa réunion de juillet", soulignait Ranjiv Mann, gérant senior chez AllianzGI, en début de semaine.

"Toutefois, l'environnement extérieur s'est détérioré à la suite de la dernière hausse des prix de l'énergie. En conséquence, nous nous attendons à ce que le communiqué de la banque centrale adopte un ton plus prudent, en mettant davantage l'accent sur les risques de hausse de l'inflation", poursuit l'analyste.

Après ce rendez-vous, l'après-midi verra paraître de nombreuses statistiques aux États-Unis, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de la construction résidentielle et l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie.

Pour l'heure, on notera que le taux d'inflation annuel de la zone euro ne s'est finalement accru qu'à 3,2% en août 2026, après 2,9% en juillet, selon Eurostat, qui avait annoncé un taux annuel de 3,3% en estimation rapide pour le mois dernier.

Les valeurs en mouvement en Europe

Dans l'actualité des valeurs, Exosens ( 8,7%) caracole en tête du SBF 120 à Paris, la société ayant nettement relevé ses objectifs annuels, au vu d'une montée en cadence plus rapide que prévu de ses capacités de production de tubes pour la vision nocturne et de l'essor des applications liées aux drones.

Sodexo a lui aussi le vent en poupe ( 5%) à Paris, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de JPMorgan, de "neutre" à "surpondérer", avec un objectif de cours de 68 EUR, sur le titre du groupe de restauration collective et de services aux entreprises.

À l'inverse, EssilorLuxottica cède 1,8% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Kepler Cheuvreux, d'"acheter" à "alléger", avec un objectif de cours abaissé à 135 EUR, du fait de craintes d'un ralentissement de la croissance et d'une dilution des marges.

Ailleurs en Europe, Bilfinger plonge de 20,2% à Francfort, après un avertissement sur résultat de ce prestataire de services industriels. Pénalisé par la prudence de ses clients face à la guerre au Moyen-Orient, il a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour 2026 et annoncé la suppression de 1 500 postes.

Man Group grimpe, en revanche, de 5,9% à Londres : le gestionnaire d'actifs spécialisé dans les fonds alternatifs profite du relèvement de recommandation d'UBS, de "neutre" à "acheter", avec un objectif de cours rehaussé de 335 à 365 GBX.