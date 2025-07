Les bourses européennes dans le vert après le revirement de Trump

(AOF) - Les indices européens ont fini dans le vert après avoir fait preuve de prudence jusqu’en début d’après-midi. Les investisseurs ont apprécié le décalage du 9 juillet, au 1er août, de l'imposition de nouveaux droits de douane à quatorze pays qui vont recevoir un courrier de Donald Trump. Le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,56 %, à 7 766,71 points, de son côté, l’EuroStoxx50 a gagné 0,44 %, à 5 365,26. À New York, les indices sont proches de l'équilibre avec, par exemple, le S&P 500 qui ne cède que 0,04 %, à 6 227,27 points.

Sur le marché des devises, l'euro cède un peu de terrain face au billet vert depuis la fin de matinée. À 17h45, la monnaie unique recule de 0,05 %, et s'échange contre 1,1707 dollar, au plus bas depuis la fin juin.

Au niveau des obligations, les rendements des emprunts d'État à dix ans se tendent que ce soit pour les États-Unis, la France ou l'Allemagne.

Lundi en fin de journée, après la clôture des marchés européens, le président des États-Unis a publié sur son réseau social Truth, quatorze lettres signées à destination de quatorze pays. Tous vont se voir imposer une hausse des droits de douane sur les biens qu'ils exportent au pays de l'Oncle Sam s'ils ne trouvent pas un accord avec les États-Unis.

Ce qui a rassuré les investisseurs : c'est l'échéance. Initialement programmée au 9 juillet, elle a finalement été repoussée au 1er août. Trump a donc fait du Trump en continuant de menacer ses partenaires commerciaux, tout en leur laissant plus de temps pour négocier.

Parmi les pays qui vont recevoir une lettre figurent le Japon et la Corée du Sud, dont les taxes douanières vont augmenter de 25 %. La plus forte hausse est de 40 % et concerne le Laos et la Birmanie. L'Union européenne a pour l'instant été épargnée par ces missives, mais deux pays européens vont en recevoir une : la Serbie et la Bosnie-Herzégovine pour une hausse respective de leurs taxes douanières de 35 et 30%.

En ce qui concerne les valeurs, Capgemini a été soutenue par des achats à bon compte au lendemain d'un net repli consécutif à l'annonce du rachat de WNS pour 3,3 milliards de dollars.